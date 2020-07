Čakanie futbalovej Sparty na trofej skončilo po 2175 dňoch

Liberec 2. júla (TASR) - Vyzeralo to na pokazenú sezónu, ale futbalisti Sparty Praha ju zachránili stredajším triumfom v Českom pohári MOL Cupe. Vo finále vyhrali nad domácim Libercom 2:1, keď zmazali manko 0:1 a po vyše šiestich rokoch a celkovo 2175 dňoch opäť siahli na veľkú domácu trofej. V máji 2014 "rudí" vyhrali ligu, pohár aj letný Superpohár, od tej doby však už nič až doteraz. Priamo na ihrisku oslavovali zisk trofeje aj slovenskí obrancovia Dávid Hancko a Lukáš Štetina.



Po siedmom pohárovom triumfe v klubovej histórii v ére samostatnosti (celkovo 21-krát) sa zásluhy pripisovali najmä trénerovi Václavovi Kotalovi. Šesťdesiatsedemročný kouč uspel tam, kde predchádzajúcich osem trénerov Sparty pohorelo. "Je to pre nás zaväzujúce. Mužstvo ukázalo veľkú silu a vôľu po víťazstve," citoval Kotala portál idnes.cz. Sparta sa počas koronakrízy ustálila, vyskočili noví hráči, mužstvo sa zocelilo. Práve slovenská stopérska dvojica Štetina - Hancko po uplynulých zápasoch žne pochvaly. "V tomto nám pauza pomohla. Mal som možnosť niektorých hráčov lepšie spoznať. Najprv som netušil, že by sa práve oni mohli stať lídrami," dodal Kotal.



"Sme veľmi šťastní, že sa nám to podarilo vyhrať, a že sme získali Český pohár. Je úžasné, že sme pre celú sparťanskú rodinu opäť získali trofej po šiestich rokoch. Fanúšikovia spoza tribúny vyvolávali naše mená, je to skvelé. Myslím si, že po koronapauze sme zvládli skvelú prácu. Sme mladé mužstvo, otočili sme to, získali sme sebavedomie. Teraz si to užijeme a od novej sezóny musíme ešte viac makať, aby sme získali ďalšie víťazstvá. Ja verím, že budem pritom, hoci to nie je všetko v mojich rukách," povedal pre klubový web Hancko.



Sparta otočila skóre duelu, v ktorom od 50. minúty prehrávala po presnom halfvoleji Jakuba Peška. O štvrťhodinu neskôr však hostia po tečovanej strele Švéda Davida Moberga Karlssona vyrovnali a k víťazstvu im napokon pomohla chyba libereckého brankára Milana Knoblocha. Ten cúval do šestnástky pre loptu, ktorú mu vypichol Benjamin Tetteh a po kontakte rozhodca nariadil penaltu. Z nej rozhodol v 73. minúte Gabončan Guelor Kanga. Hancko a Štetina odohrali celý zápas, za Liberec rovnako Martin Koscelník a do 70. minúty hral Jakub Hromada.