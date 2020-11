Can už nemá koronavírus, opäť trénuje s Dortmundom

Dortmund 6. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Emre Can sa po negatívnom teste na koronavírus vrátil do tréningového procesu Borussie Dortmund. V izolácii strávil po pozitívnom teste uplynulé dva týždne.



Can chýbal svojmu tímu v dvoch stretnutiach I. Bundesligy a v dvoch zápasoch Ligy majstrov. Dortmund čaká v sobotu prestížny súboj v najvyššej nemeckej súťaži proti majstrovskému Bayernu Mníchov, či sa v ňom predstaví aj Can, je zatiaľ otázne. Informovala agentúra DPA.