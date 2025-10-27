< sekcia Šport
Carvajal podstúpi operáciu kolena
Autor TASR
Madrid 27. októbra (TASR) - Kapitán futbalového Realu Madrid Dani Carvajal podstúpi artroskopickú operáciu pravého kolena, ktorá by ho mohla vyradiť z hry do konca kalendárneho roka.
Tridsaťtriročný španielsky útočník pocítil nepríjemné pnutie v kolene po nedeľňajšom víťazstve Realu Madrid nad Barcelonou v El Clasicu (2:1), v ktorom nastúpil ako náhradník v druhom polčase. V pondelok ráno absolvoval lekárske vyšetrenia, aby sa určil rozsah zranenia.
„Na základe vyšetrení, ktoré vykonali lekári Realu Madrid, bol nášmu kapitánovi Danimu Carvajalovi diagnostikovaný uvoľnený kĺb v pravom kolene. Podstúpi artroskopiu,“ citovali z vyhlásenia klubu zámorské médiá. V Reale Madrid sa predpokladá, že pravý obranca bude mimo hry najmenej šesť týždňov, čo by znamenalo jeho návrat najskôr v januári.
Víťazstvo nad Barcelonou bolo pritom Carvajalovým prvým zápasom od septembrovej prehry 2:5 s Atleticom Madrid, v ktorej utrpel zranenie lýtka. Najnovšie zranenie postihlo to isté koleno, v ktorom si Carvajal v októbri 2024 pretrhol dva väzy a šľachu, čo ho vyradilo z celej sezóny 2024/25.
