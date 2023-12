Carvalho predčasne ukončil hosťovanie v Lipsku, vráti sa do Liverpoolu

Lipsko 31. decembra (TASR) - Portugalský futbalista Fabio Carvalho predčasne ukončil svoje hosťovanie v bundesligovom RB Lipsko a vráti sa späť do svojho materského klubu FC Liverpool. Pôvodne mal v Lipsku zotrvať do konca sezóny, ale nevybojoval si miesto v základnej zostave.



Dvadsaťjedenročný Carvalho, ktorý hrá na poste krídelníka alebo ofenzívneho stredopoliara, prišiel do Lipska v lete, no iba trikrát z 15 odohratých duelov nastúpil od začiatku. "Fabio sa tu dokázal rýchlo adaptovať, ale obe strany od jeho pôsobenia u nás očakávali viac. Najmä Fabio v súvislosti s jeho herným časom na trávniku,“ vysvetlil pre agentúru DPA športový riaditeľ Lipska Rouven Schröder.