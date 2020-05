CAS sa bude odvolaním Manchestru City zaoberať v júni

Lausanne 19. mája (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) bude posudzovať odvolanie Manchestru City proti vylúčeniu z európskych futbalových súťaží od 8. do 10. júna. Zatiaľ nie je známe, kedy by mal padnúť verdikt, ani to, či sa pojednávanie bude konať fyzicky vo švajčiarskom Lausanne, alebo pre pandémiu koronavírusu prostredníctvom videa.



Európska futbalová únia (UEFA) vo februári vylúčila obhajcu anglického titulu zo svojich súťaží na dva roky za porušenie finančnej fair play. "Citizens" podľa UEFA zavádzali, aby splnili tieto pravidlá. Dostali aj pokutu 30 miliónov eur po tom, ako údajne nadhodnotili sponzorské zmluvy a zakryli zdroje príjmov, ktoré pochádzali od majiteľov v Abú Zabí. Klub odmieta akékoľvek previnenie, pripomenula agentúra AP.