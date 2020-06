Casillas nebude kandidovať na post prezidenta RFEF

Madrid 15. júna (TASR) - Bývalý španielsky reprezentačný kapitán Iker Casillas sa nebude uchádzať o post prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF). Hlavným dôvodom je podľa neho "bezprecedentná sociálna, ekonomická a zdravotná situácia v krajine, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu."



Tridsaťdeväťročný brankár vo februári oznámil, že vo voľbách bude kandidovať na najvyššiu funkciu RFEF, svoje rozhodnutie však o pár mesiacov zmenil. "Do budúcnosti si však nechávam otvorené dvere v otázke prípadnej kandidatúry na post prezidenta," povedal Casillas, ktorý prišiel do FC Porto v roku 2015 z Realu Madrid. V apríli minulého roka utrpel infarkt, odvtedy nenastúpil do súťažného zápasu. Za Španielsko odohral 167 medzištátnych zápasov, za Real Madrid odohral vyše 700 duelov. S "bielym baletom" vyhral päťkrát La Ligu a trikrát Ligu majstrov.



Voľby prezidenta RFEF sa uskutočnia v auguste. Súčasným šéfom je Luis Rubiales, ktorý dostal mandát pred dvoma rokmi.