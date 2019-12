Cavani by mal v najbližších dňoch podpísať zmluvu s Atleticom Madrid

Madrid 23. decembra (TASR) - Uruguajský futbalový útočník Edinson Cavani je blízko prestupu do španielskeho Atletica Madrid. Momentálne hráč Paríža Saint Germain by mal v najbližších dňoch podpísať kontrakt v metropole Španielska.



Podľa viacerých dostupných zdrojov oba kluby medzi sebou ohľadom transferu Cavaniho rokujú už niekoľko mesiacov. Faktom je aj nespokojnosť hráča s hracím časom pod vedením kouča Thomasa Tuchela. "Môj prestup by sa mal uskutočniť v najbližších dňoch. Zmluvu by som mal podpísať na dva a pol roka, aj keď ešte stále diskutujeme," citovala agentúra AFP Cavaniho.



Uruguajčan v aktuálnej sezóne nastúpil len na 8 duelov, v ktorých si pripísal 2 góly. Momentálne ho trápi svalové zranenie, pre ktoré vynechal uplynulé tri súboje PSG.