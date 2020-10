Cavani v lete uvažoval, že skončí s kariérou a bude roľníkom

Montevideo 7. októbra (TASR) – Uruguajský futbalista Edinson Cavani v lete uvažoval o konci kariéry. Premýšľal, že sa bude naplno venovať poľnohospodárskej práci. Ponuka z Manchestru United ho na poslednú chvíľu prinútila zmeniť názor.



Tridsaťtriročnému útočníkovi po skončení uplynulej sezóny vypršala zmluva s Parížom St. Germain a následne sa na Ibize spoločne s ďalšími hráčmi nakazil koronavírusom. Po absolvovaní karantény a vyliečení sa zamieril do rodnej krajiny, kde trávil čas na farme.



„Je to pravda, zvažoval som možnosť skončiť s futbalom a venovať sa naplno práci na vidieku. Nechával som si to pre seba, hoci som to plánoval zverejniť v istý moment. Strávil som v karanténe oveľa viac času, ako bolo potrebné, pretože zdravie mojej rodiny je prvoradé. Nikto nič nepotreboval vedieť," prezradil Cavani v rozhovore pre uruguajské periodikum Dos de Punta.



Ponuka z Anglicka prišla pre Juhoameričana v posledný prestupový deň. Manchester United mu dal jednoročný kontrakt s opciou pre ďalšiu sezónu. „V mojom živote bolo veľa neistoty a úzkosť. Dni ubiehali, moja rodina a všetci chceli vedieť, kde budem hrať. Teraz som však už šťastný z môjho rozhodnutia, chcem si opäť obliecť dres," vyhlásil uruguajský reprezentant.