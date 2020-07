Cazorla po odchode z Villarrealu zamieril do katarského Al-Saddu

Madrid 20. júla (TASR) – Španielsky futbalový stredopoliar Santi Cazorla bude v hráčskej kariére pokračovať v najvyššej katarskej súťaži. Po odchode z Villarrealu zamieril do klubu Al-Sadd, ktorý trénuje jeho bývalý reprezentačný spoluhráč Xavi Hernandez.



Tridsaťpäťročný Cazorla sa s vedením katarského klubu už ústne dohodol na zmluve. Čoskoro by mal priletieť do Dauhy, kde skompletizuje svoj príchod a pripojí sa k novému mužstvu, informovala agentúra AP. „Vitaj Santi v našom klube. Želáme ti všetko najlepšie, veríme, že spoločne vybojujeme množstvo titulov," oznámil Cazorlov nový zamestnávateľ na sociálnej sieti.



Cazorla sa s Villarrealom a La Ligou rozlúčil v nedeľu v domácom víťaznom zápase s Eibarom (4:0). Za žltú ponorku hral už ako tínedžer, okrem toho počas kariéry obliekal aj dresy Arsenalu Londýn, Malagy či Huelvy. Bývalý španielsky reprezentant získal s národným tímom dva tituly majstra Európy (2008, 2012). V predchádzajúcich sezónach ho však trápili zranenia a dokonca uvažoval aj o predčasnom konci kariéry. V tejto sezóne sa mu však ťažkosti vyhli a Villarrealu pomohol v sezóne 11 gólmi a 9 asistenciami. Aj vďaka nemu si klub vybojoval účasť v Európskej lige UEFA 2020/2021.