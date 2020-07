Futbalista Cazorla sa v nedeľu rozlúči s Villarrealom

Madrid 18. júla (TASR) - Španielsky futbalista Santi Cazorla po skončení sezóny opustí FC Villarreal. Tridsaťpäťročný stredopoliar to potvrdil v sobotu, informácie priniesla agentúra AFP.



Cazorla sa s klubom a pravdepodobne aj s La Ligou rozlúči v nedeľu v domácom zápase proti Eibaru. Španielske médiá informovali, že by mal pred začiatkom novej sezóny odísť do Kataru a hrať za tím Al-Sadda, ktorý trénuje bývalý španielsky reprezentant Xavi Hernandez.



Vo svojej kariére si obliekal Cazorla dresy Arsenalu Londýn, Malagy, Huelvy, no za Villarreal hral už ako tínedžer. "Villarreal mi dal všetko," uviedol bývalý reprezentant, ktorý má so Španielskom dva tituly majstra Európy. V predchádzajúcich sezónach ho však trápili zranenia a futbalista dokonca uvažoval aj o predčasnom konci kariéry. V tejto sezóne sa mu však ťažkosti vyhli a Villarrealu pomohol v sezóne 11 gólmi a 8 asistenciami. Aj vďaka nemu si klub vybojoval účasť v Európskej lige UEFA 2020/2021.