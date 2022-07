Čech Král využil pravidlo FIFA a pozastavil zmluvu v Spartaku

Praha 2. júla (TASR) - Futbalista Alex Král využil upravené pravidlo Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) a pozastavil zmluvu v Spartaku Moskva do konca júna 2023. Informovalo o tom vedenie ruského klubu. Český reprezentant si teraz hľadá nové pôsobisko.



Dvadsaťštyriročný Král prestúpil do tímu z ruskej metropoly v lete 2019 z pražskej Slavie. V uplynulej sezóne pôsobil na hosťovaní vo West Hame United. V drese "kladivárov" ale odohral iba šesť súťažných zápasov, v drvivej väčšine bol na lavičke.



Zahraniční futbalisti pôsobiaci v ruských a ukrajinských kluboch môžu prerušiť svoje kontrakty až do 30. júna 2023. O predĺžení termínu rozhodla minulý mesiac FIFA, ktorá po februárovom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu umožnila cudzincom prerušiť zmluvy pôvodne len do konca júna 2022.