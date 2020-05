Čeferin nevylučuje zníženie počtu hostiteľských miest ME v roku 2021

Nyon 16. mája (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin nevylúčil zníženie počtu usporiadateľských krajín budúcoročných ME. EURO 2020 malo pôvodne hostiť dvanásť miest naprieč celou Európou, po presunutí šampionátu na leto 2021 z dôvodu pandémie koronavírusu ohlásili niektoré dejiská možné problémy s organizáciou zápasov.



"Principiálne chceme zostať pri rovnakom počte miest. Deväť z nich nám už dalo záruky, že bude môcť zápasy hostiť, pri troch však evidujeme určité ťažkosti. Budeme o tom ešte diskutovať," uviedol Čeferin podľa agentúry DPA. "Naším cieľom je usporiadať EURO v dvanástich mestách. Ak by to nebolo možné, sme pripravení zorganizovať turnaj v desiatich, deviatich či ôsmich," povedal slovinský funkcionár v rozhovore pre beIN SPORTS.



Šampionát by sa mal v novom termíne uskutočniť od 11. júna do 11. júla 2021, jeho odklad však priniesol možné prekážky. Zápasy ME totiž kolidujú s inými skôr naplánovanými podujatiami na štadiónoch. Problémy hlásili Bilbao či Rím, teda mestá s koronakrízou najviac postihnutých európskych krajín. UEFA takisto vyžaduje počas ME daňové úľavy a výnimky pre svojich funkcionárov, akreditované médiá či zúčastnené tímy. Problém Bilbaa by mohol byť vyriešený po tom, ako španielska vláda začiatkom mája rozhodla o predĺžení obdobia s daňovými úľavami a udeľovaním vstupných víz aj na mesiace počas konania EURO v roku 2021.