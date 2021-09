Čeferin sa opäť pustil do ESL: Títo ľudia sa snažia zabiť futbal

Nyon 11. septembra (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin opäť skritizoval iniciátorov projektu Európskej superligy (ESL). Hoci z projektu väčšina klubov veľmi rýchlo odstúpila, Real Madrid, FC Barcelona a Juventus Turín sa odmietajú vzdať.



V júli súd zakázal UEFA sankcionovať kluby za participáciu na novej súťaži, Čeferin však nevylúčil, že prídu o účasť v tohtosezónnej edícii Ligy majstrov. "Nevadilo by mi, ak by odišli. Je to veľmi zvláštne, chcú si vytvoriť vlastnú súťaž, ale zároveň hrajú v Lige majstrov," povedal Čeferin v rozhovore pre denník Marca a neodpustil si ani tvrdé obvinenie na adresu "rebelov": "Títo ľudia sa snažia zabiť futbal."