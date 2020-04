Čeferin je optimista. Verí, že ligy sa dohrajú

Rím 20. apríla (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin je presvedčený, že aktuálnu sezónu domácich súťaží sa podarí dokončiť. "Som optimista od prírody. Je príliš skoro na to, aby sme mohli povedať, že nemôžeme ukončiť sezónu," povedal v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera.



Zároveň však priznal, že neskoré ukončenie prebiehajúceho ročníka bude mať vplyv na ďalšiu sezónu. "Budúca sezóna bude veľmi zložitá. Lenže ak by sme ročník neukončili, malo by to príšerný dopad na kluby a ligy. Hľadáme viacero možností ako súťaže dokončiť, nemáme žiaden hraničný termín," uviedol Slovinec podľa agentúry DPA.