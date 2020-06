Celta využila výnimku na spoluprácu s útočníkom Nolitom z FC Sevilla

Madrid 18. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub Celta Vigo získal cennú posilu v boji o záchranu v najvyššej súťaži. Na súpisku zapísal útočníka Nolita z FC Sevilla, keď využil výnimku ma angažovanie hráča aj mimo prestupového obdobia.



Keďže brankára Sergia Alvareza vyradilo zranenie kolena na dlhší čas, Celta dostala možnosť podpísať zmluvu s iným hráčom. Namiesto brankára si ale vybrala 33-ročného útočníka, ktorému mala zmluva so Sevillou vypršať na konci júna. Nolito sa dohodol s novým zamestnávateľom na ročnom kontrakte.



Rovnakú výnimku už využila v tejto sezóne aj Barcelona, pripomenula agentúra AFP. Katalánci vo februári angažovali Martina Braithwaitea z Leganesu, keďže predtým prišli o dlhodobo zraneného Ousmaneho Dembeleho.



Nolito už v Celte pôsobil v rokoch 2013 až 2016, za klub odohral viac ako 100 duelov. Potom prestúpil do Manchestru City a odtiaľ do Sevilly. Na konte má aj 16 štartov v španielskej reprezentácii.



Celta je aktuálne až na 17. mieste tabuľky La Ligy, dva body od pásma zostupu.