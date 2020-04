Česká liga by sa mohla rozbehnúť pred 8. júnom, tvrdí Vojtěch

Praha 20. apríla (TASR) - Česká futbalová liga by sa mohla opäť rozbehnúť skôr ako 8. júna. Tvrdí to minister zdravotníctva ČR Adam Vojtěch. Všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie v krajine v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



"Zápasy, ktoré by sa hrali bez divákov, si viem predstaviť aj pred plánovaným termínom 8. júna. Budeme o tom debatovať," uviedol Vojtěch pre portál idnes.cz. V pondelok začali so spoločnou prípravou všetky tímy najvyššej českej súťaže s výnimkou Sigmy Olomouc, Banika Ostrava a Slovácka. Na Morave začnú s prípravou v utorok, v Slovácku až v priebehu budúceho týždňa.