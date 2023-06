Chelsea a Manchester United sa mali dohodnúť na prestupe Mounta

Manchester 29. júna (TASR) - Anglický futbalista Mason Mount by mal prestúpiť z Chelsea do konkurenčného Manchestru United za 55 miliónov libier (63 mil. eur). Dohodu vo štvrtok potvrdili podľa agentúry AP dvaja ľudia oboznámení s rokovaniami.



Osoby hovorili o prestupe pod podmienkou anonymity, pretože dohodu zatiaľ kluby verejne neoznámili. Mount má podpísať zmluvu na 5 rokov s opciou na ďalší. United budú musieť zaplatiť aj 5 miliónov libier v bonusoch na základe ich splnenia.



Mount je jeden z hlavným cieľov trénera "červených diablov" Erika ten Haga v prebiehajúcom prestupovom období. Dvadsaťštyriročný stredopoliar odohral v uplynulej sezóne za Chelsea 35 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých zaznamenal tri góly a štyri asistencie. Zmluvu s Londýnčanmi má do konca júna 2024.