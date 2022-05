Chelsea potvrdila predaj klubu konzorciu Todda Boehlyho

Londýn 28. mája (TASR) - Vedenie FC Chelsea udelilo konečný a definitívny súhlas na predaj anglického futbalového klubu konzorciu pod vedením amerického investora Todda Boehlyho. Skompletizovať by sa mal v pondelok, informovala agentúra AP.



"Klub poskytne v pondelok ďalšie detaily," uviedli Londýnčania vo svojom stanovisku. Britská vláda už pred tromi dňami schválila predaj Chelsea konzorciu, za ktorý ponúklo 4,25 miliardy libier. Tamojšia ministerka kultúry Nadine Dorriesová vydala v stredu povolenie na uskutočnenie obchodu v nadväznosti na jeho schválenie zo strany vedenia Premier League.



"Sme spokojní, že zisk z predaja nezvýhodní Romana Abramoviča a ani nikoho iného zo sankčného zoznamu britskej vlády," uviedla Dorriesová na sociálnej sieti Twitter. Abramovič dal klub na predaj ešte predtým, ako ho britská vláda umiestnila na sankčný zoznam v reakcii na vojenskú inváziu Ruska na územie Ukrajiny. Kabinet Borisa Johnsona nechcel, aby ruský oligarcha z predaja profitoval. Ten údajne žiadal vyplatenie svojej pôžičky klubu vo výške 1,5 miliardy libier. Abramovič však tieto informácie poprel.



Chelsea bude môcť po sfinalizovaní transakcie fungovať v normálnom režime. Jej aktíva boli zmrazené a pracovala na základe špeciálnej licencie. Tá napríklad striktne obmedzovala výdavky na zápasy na ihriskách súperov na necelých 24.000 eur. Tím skončil v tejto sezóne na treťom mieste Premier League a nepodarilo sa mu obhájiť triumf v Lige majstrov po tom, ako vo štvrťfinále vypadol s Realom Madrid. Na dosah mal Pohár FA aj Ligový pohár, no v oboch finále podľahol FC Liverpool v jedenástkovom rozstrele. Podľa trénera Thomasa Tuchela sa podpísali na forme jeho mužstva práve zdĺhavé obštrukcie ohľadom nového vlastníka.



Čiastka, ktorú Boehly zaplatí za Chelsea spolu s americkým miliardárom Markom Walterom a Švajčiarom Hansjörgom Wyssom, prekoná doterajší rekord za kúpu športového tímu. Predošlé maximum držal bejzbalový klub New York Mets, ktorého hodnota v roku 2020 dosiahla 2,4 milióna dolárov.