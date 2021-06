Chelsea predĺžila zmluvu so Silvom a Giroudom

Londýn 4. júna (TASR) - Thiago Silva a Olivier Giroud budú aj v budúcej sezóne obliekať dres anglického futbalového klubu Chelsea Londýn.



Víťaz Ligy majstrov využil opciu v zmluvách, ktoré im mali zakrátko vypršať a zaviazal si ich do júna 2022.



"Keď sme minulé leto získali Thiaga Silvu, vedeli sme, že prichádza hráč svetových kvalít. Tie v tejto sezóne každému v Chelsea naplno ukázal a mal veľký vplyv na ihrisku aj mimo neho," cituje agentúra AFP slová členky predstavenstva klubu Mariny Granovskej na margo 36-ročného brazílskeho obrancu. "Olivier bol rozhodujúcou súčasťou všetkých veľkých momentov tejto sezóny. Strieľal dôležité góly. Ďalšia spolupráca je jediným správnym rozhodnutím," dodala v súvislosti s 34-ročným francúzskym útočníkom.



V piatok oznámil londýnsky klub aj predĺženie zmluvy s nemeckým trénerom Thomasom Tuchelom do roku 2024. Tuchel prišiel na Stamford Bridge v januári ako nástupca Franka Lamparda. Mužstvo prebral na 9. priečke v tabuľke Premier League, pod jeho vedením nastal herný i výsledkový progres mužstva. "The Blues" obsadili v najvyššej anglickej súťaži štvrtú priečku a vo finále Ligy majstrov zdolali Manchester City 1:0. "Neviem si predstaviť lepšiu príležitosť na predĺženie kontraktu. Som vďačný za skúsenosť viesť tento tím. Som šťastný, že som členom rodiny Chelsea," povedal Tuchel, ktorý v minulosti pôsobil aj na lavičkách Mainzu, Borussie Dortmund a Paríža SG.