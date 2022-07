Chelsea sa údajne dohodla s Manchestrom City na prestupe Sterlinga

Londýn 10. júla (TASR) - Chelsea Londýn sa údajne dohodla s Manchestrom City na prestupe anglického futbalistu Raheema Sterlinga. Podľa informácií bbc.com zaplatia Londýnčania za 27-ročného krídelníka 50 miliónov libier vrátane bonusov. Sterling má podľa zdroja podpísať päťročnú zmluvu s opciou na ďalší rok.



Anglický reprezentant musí ešte absolvovať lekársku prehliadku. V Manchestri mu zostával jeden rok do konca zmluvy, mal aj ponuky od klubov zo zámoria. City získalo Sterlinga z Liverpoolu v roku 2015 za 49 miliónov libier. Britské periodikum uviedlo, že dohoda by mala byť spečatená čoskoro, aby sa Sterling pripojil k Chelsea predtým, ako budúci týždeň odíde na predsezónne turné do Spojených štátov.