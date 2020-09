Futbal: Chelsea skompletizovala prestup Havertza z Leverkusenu

Londýn 4. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Chelsea skompletizoval prestup Kaia Havertza z Bayeru Leverkusen. Dvadsaťjedenročný nemecký ofenzívny stredopoliar podpísal v piatok s "The Blues" zmluvu na päť rokov.



Podľa agentúry AFP za neho zinkasoval Bayer 71 miliónov libier. "Som šťastný a hrdý, že tu môžem byť. Pre mňa je to splnený sen a už sa nemôžem dočkať, keď sa stretnem s novými spoluhráčmi a trénermi," uviedol Havertz na webe Chelsea.



Nemecký reprezentant pôsobil v Leverkusene od mládežníckych kategórií. Do A-mužstva sa prebojoval v roku 2016, celkovo odohral za "farmaceutov" 150 zápasov a strelil 46 gólov.