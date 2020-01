Chelsea vykázala ročnú stratu približne 118 miliónov eur

Londýn 1. januára (TASR) – Anglický futbalový klub FC Chelsea vykázal k 30. júnu 2019 ročnú stratu vo výške približne 118 miliónov eur. Finančnú bilanciu zverejnil účastník Premier League v utorok.



Obrat v porovnaní s predchádzajúcim ročným obdobím mierne vzrástol na 529 miliónov eur. Stratu podľa vyhlásenia klubu spôsobila neúčasť Chelsea v Lige majstrov v predchádzajúcej sezóne 2018/2019, nákupy hráčov ako Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovačič a Jorginho i náklady spojené so zmenou trénera na Stamford Bridge.



"Neustály rast výnosov a starostlivé finančné hospodárenie v uplynulých sezónach umožnili klubu investovať značné množstvo prostriedkov do nákupu nových hráčov pri súčasnom dodržaní predpisov UEFA o finančnej fair play. Aj to prispelo k triumfu nášho klubu v Európskej lige na konci sezóny a k návratu do Ligy majstrov," uviedol vo vyhlásení prezident klubu Bruce Buck. Informovala agentúra AFP.