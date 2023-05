Chelsea vymenovala Juraseka za nového výkonného riaditeľa: Som hrdý

Londýn 30. mája (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea Londýn v utorok oznámil vymenovanie Chrisa Juraseka za nového výkonného riaditeľa. Jeho predchodca Tom Glick sa po necelom roku chystá klub opustiť.



"The Blues" majú za sebou neúspešnú sezónu, v ktorej obsadili nelichotivú 12. priečku, čo bol najhorší výsledok v domácej súťaži od roku 1994. Po piatkovom vymenovaní Mauricia Pochettina za hlavného trénera, sa stal novým výkonným riaditeľom Chris Jurasek zo súkromnej investičnej spoločnosti Clearlake Capital spolumajiteľa Todda Boehlyho. Bude dohliadať na všetky obchodné oblasti v klube a bude sa zodpovedať predstavenstvu spolu so športovými riaditeľmi Laurencom Stewartom a Paulom Winstanleym. "Som veľmi rád, že sa pripájam k milovanému klubu. Som hrdý, že ho budem môcť viesť do ďalšej kapitoly jeho bohatej histórie. Máme obrovské príležitosti na rast na ihrisku i mimo neho," citovala Juraseka agentúra AFP.



Spoluvlastníci klubu Behdad Eghbali a Jose E. Feliciano vo vyhlásení uviedli: "Chrisove schopnosti a odborné znalosti nám pomôžu posunúť klub vpred vo všetkých oblastiach, najmä pri podpore našich dlhodobých plánov s Chelsea."



Začiatkom tohto mesiaca denník Guardian informoval, že Chelsea si najala právnickú firmu, aby posúdila, či Glick konal správne, keď jednej agentke povedal, že jej sťažnosti na správanie jedného z členov vedenia klubu ho nezaujímajú a nie sú pre jeho prácu relevantné.