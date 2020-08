Chelsea získala anglického reprezentanta Bena Chilwella

Londýn 26. augusta (TASR) - Anglický futbalový klub Chelsea v stredu angažoval obrancu Bena Chilwella z konkurenčného Leicestru City.



Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, no tá by mala byť podľa britských médií okolo 50 miliónov libier. Chilwell podpísal päťročný kontrakt. "Som nadšený z príchodu do Chelsea v tomto výnimočnom čase pre klub. Teším sa, že som súčasťou tohto mladého, dynamického tímu pod vedením Franka Lamparda," citovala ho agentúra AP.



Dvadsaťtriročný anglický reprezentant pôsobil v Leicestri už od roku 2009, v prvom tíme debutoval v októbri 2015 a dokopy odohral v drese "líšok" 123 zápasov, strelil štyri góly a pridal dvanásť asistencií.



Chelsea sa pred novou sezónou výrazne posilňuje. Pred Chilwellom prišli nemecký kanonier Timo Werner z Lipska a marocký krídelník Hakim Ziyech z Ajaxu Amsterdam.