Futbal: Chelsea získala z MLS srbského brankára Petroviča

Londýn 27. augusta (TASR) - Brankár Djordje Petrovič sa stal novou posilou anglického futbalového klubu Chelsea Londýn. Dvadsaťtriročný srbský reprezentant prišiel na Stamford Bridge z MLS z tímu New England Revolution.



Petrovič podpísal sedemročnú zmluvu. Kluby nezverejnili prestupovú čiastku, no britské médiá uviedli, že dohoda mala hodnotu 14 miliónov libier. "Hrať v Premier League je niečo, na čo sa naozaj teším a dúfam, že sa tu v Chelsea naučím veľa vecí. Nemôžem sa dočkať, až sa so všetkými stretnem a zahrám si na Stamford Bridge," citovala Petroviča agentúra AP.