Chiellini o rok ukončí kariéru a bude športový riaditeľ Juventusu

Turín 25. apríla (TASR) - Kapitán futbalového Juventusu Giorgio Chiellini by mal po skončení kariéry pôsobiť v štruktúrach klubu ako športový riaditeľ. Tridsaťpäťročný dlhoročný defenzívny pilier Juventusu a talianskej reprezentácie plánuje zavesiť kopačky na klinec v júni budúceho roka.



Chielliniho kontrakt so "starou dámou" platí do tohto leta, údajne sa však s funkcionármi dohodol na jeho predĺžení o ďalšiu sezónu, ktorá by mala byť jeho posledná v kariére. Počas nej získal na klubovej úrovni osemkrát taliansky titul a štyrikrát sa tešil z triumfu v Talianskom pohári. Na EURO 2012 sa so "squadrou azzurra" prebojoval až do finále, v ktorom Taliani podľahli Španielsku 0:4. Reprezentačný dres si obliekol v 103 medzištátnych zápasoch.