Chiesa zvažuje svoj návrat do vlasti: Počas leta sa nad tým zamyslím

Rím 3. júna (TASR) - Taliansky futbalista Federico Chiesa zvažuje svoj návrat do vlasti. Dvadsaťsedemročný krídelník získal v skončenej sezóne s Liverpoolom titul v Premier League.



Chiesa odohral vlani celkovo len 14 zápasov. „Nad mojim návratom do Talianska sa určite počas leta zamyslím. S agentom aj s Liverpoolom nás spája dobrý vzťah. Mojim cieľom je kvalitne sa pripraviť na novú sezónu. Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre všetky strany. Každý deň pracujem podľa programu Liverpoolu, aby som bol v najlepšej forme. Keď som bol mimo zostavy v Juventuse, mohol som síce kvalitne trénovať, ale chýbali mi prípravné zápasy. V Liverpoole som začínať od nuly a to ma pribrzdilo,“ uviedol Chiesa podľa agentúry DPA.