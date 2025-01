Chilwell dostal od Chelsea povolenie hľadať si nové pôsobisko

Londýn 10. januára (TASR) - Anglický futbalista Ben Chilwell v prebiehajúcom prestupovom období opustí FC Chelsea. Klub Premier League dal ľavému krajnému obrancovi v prípade ponuky povolenie na odchod.



Portugalský tréner Enzo Maresca to potvrdil na tlačovej konferencii pred sobotňajším stretnutím tretieho kola Pohára FA proti Morecambu. "Chilwell si myslí, že odíde, preto je lepšie, ak nebude hrať a vyhne sa tak zraneniam," odôvodnil Chilwellovu absenciu v kádri kormidelník Chelsea.



Víťaz Ligy majstrov zo sezóny 2020/2021 odohral za klub z Londýna viac ako sto duelov. Angličana však dlhodobo trápia zranenia a v tejto sezóne odohral za "The Blues" iba 45 minút. Jeho ďalším potenciálnym pôsobiskom by mohol byť opäť klub z britskej metropoly, médiá ho spájajú s prestupom do West Hamu.