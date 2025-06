Chivu povedie Inter Miláno, podpísal dvojročný kontrakt

Miláno 9. júna (TASR) - Rumun Cristian Chivu sa stal novým trénerom futbalistov Interu Miláno. Doterajší kouč Parmy podpísal s talianskym vicemajstrom zmluvu do 30. júna 2027. Na poste nahradil Simoneho Inzaghiho, ktorý od novej sezóny povedie saudskoarabský Al Hilal. Klub o tom informoval v pondelok na svojej oficiálnej webstránke.



Bývalý rumunský reprezentačný obranca sa vracia do tímu, ktorého dres obliekal počas hráčskej kariéry v rokoch 2007–2014. S „nerazzurri“ získal tri tituly v Serii A a v roku 2010 triumfoval aj v Lige majstrov. V sezóne 2009/10 vybojoval s tímom aj historické treble. V drese Interu odohral dovedna 168 zápasov.



Štyridsaťštyriročný Chivu viedol už v rokoch 2018-2024 mládežnícke výbery Interu, tím do 19 rokov získal pod jeho vedením v roku 2022 scudetto. Parmu trénoval od februára tohto roka, kormidloval ju v trinástich zápasoch a dokázal ju zachrániť v najvyššej talianskej súťaži.



Vedenie Interu sa rozlúčilo s Inzaghim po vysokej prehre vo finále Ligy majstrov s Parížom St. Germain (0:5). Pôvodne sa zaujímalo o Španiela Cesca Fabregasa, ktorý v uplynulej sezóne doviedol nováčika z Coma k 10. miestu v Serii A. Prezident Coma Mirwan Suwarso však potvrdil, že ponuku Milánčanov odmietol. Podľa talianskych médií by mal Chivu poberať v Interi ročný plat 2,5 milióna eur.