Čínska futbalová liga odštartuje 25. júla

Peking 1. júla (TASR) - Nový ročník najvyššej čínskej futbalovej súťaže odštartuje 25. júla. Pôvodne sa mala sezóna Super League začať 22. februára, no šíriaci sa koronavírus spôsobil jej odklad.



V tamojšej súťaži pôsobí aj slovenský reprezentant Marek Hamšík v klube FC Ta-lien. Napriek časovému sklzu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu by sezóna nemala byť skrátená, každý tím odohrá 30 stretnutí. Hrať sa bude v dvoch mestách - Ta-liene a Su-čou. Vedenie Čínskej futbalovej federácie neuviedlo, či budú môcť byť prítomní diváci na tribúnach.



Čína bola prvé ohnisko nového koronavírusu, z Wu-chanu sa rozšíril do celého sveta.