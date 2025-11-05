Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čínu bude trénovať Šao Ťia-i

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Šao naposledy viedol prvoligové Čching-tao, pri reprezentácii už pôsobil ako asistent a trénoval aj čínske mládežnícke výbery.

Peking 5. novembra (TASR) - Novým trénerom čínskej futbalovej reprezentácie sa stal Šao Ťia-i. Štyridsaťpäťročný bývalý stredopoliar nahradil Branka Ivankoviča, ktorému sa nepodarilo Čínu dostať na majstrovstvá sveta a z funkcie ho odvolali už v júni.

Šao naposledy viedol prvoligové Čching-tao, pri reprezentácii už pôsobil ako asistent a trénoval aj čínske mládežnícke výbery. Ako hráč pôsobil deväť rokov v Nemecku, na konte má 41 štartov v národnom drese a nastúpil aj v dvoch dueloch na MS 2002, čo je jediný svetový šampionát, na ktorom sa Čína predstavila. „Výber sme vykonali na základe súčasnej situácie čínskeho národného tímu, ktorý čaká dlhý proces výstavby a rozvoja,“ uviedla Čínska futbalová asociácia podľa AFP.
