Cisse sa stal trénerom národného tímu Angoly
Cisse je bývalý obranca, ktorý doviedol ako kapitán národný tím do štvrťfinále MS 2002.
Autor TASR
Luanda 9. apríla (TASR) - Senegalský futbalový tréner Aliou Cisse sa stal kormidelníkom angolskej reprezentácie. Vo štvrtok to potvrdil tamojší futbalový zväz, s koučom podpísal štvorročný kontrakt.
Cisse je bývalý obranca, ktorý doviedol ako kapitán národný tím do štvrťfinále MS 2002. V pozícii trénera vyhral s rodnou krajinou Africký pohár národov (APN), čo bol pre Senegal premiérový triumf (2021).
Naposledy pôsobil 50-ročný Cisse na lavičke národného tímu Líbye, ktorú však viedol len v desiatich dueloch. Angola má za sebou nevýrazný APN, na ktorom nepostúpila zo základnej skupiny v konkurencii Egypta, JAR a Tanzánie. Jej maximom na turnaji je štvrťfinále z rokov 2008 a 2010, na MS bola krajina raz v roku 2006. Informácie priniesla agentúra AFP.
