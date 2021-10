City prehralo v Ligovom pohári po 5 rokoch, Guardiola: Úžasná séria

Londýn 28. októbra (TASR) – West Ham United je prvý tím za 1827 dní, ktorý zdolal futbalistov Manchestru City v anglickom Ligovom pohári. Touto informáciou sa pochválil na sociálnej sieti po tom, ako štvornásobného obhajcu trofeje vyradil v stredajšom domácom osemfinálovom stretnutí po výhre 5:3 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil bezgólovou remízou.



Tréner Pep Guardiola spravil deväť zmien v základnej zostave, no v snahe streliť víťazný gól nasadil z lavičky Phila Foeda, Gabriela Jesusa či Jacka Grealisha. Práve Foden ako jediný minul v rozstrele a domáci Said Benrahma v piatej sérii ukončil sen španielskeho trénera o zisku piatej trofeje za sebou.



„Bola to úžasná séria. V jedenástkach však bol West Ham lepší, gratulujem mu a my sa vrátime v budúcom ročníku," povedal Guardiola pre portál BBC.



„Citizens" predtým prehrali v Ligovom pohári v roku 2016 na štadióne mestského rivala Manchester United. West Ham už v tohtosezónnej edícii súťaže vyradil oba manchesterské kluby a prebojoval sa do štvrťfinále, ktorého žreb sa uskutoční v sobotu. „Kladivári" prežili 25 striel súpera a čisté konto si udržali vo štvrtom vystúpení za sebou. Darí sa im aj na ďalších frontoch, v Premier League figurujú na štvrtej pozícii, vyhrali všetky tri doterajšie zápasy v skupinovej fáze Európskej ligy.



„Je to fantastické mužstvo s fantastickým trénerom," zložil Guardiola poklonu svojmu náprotivkovi Davidovi Moyesovi. Ten urobil osem zmien v základnej zostave, ale jeho zverenci aj tak potešili vypredaný domovský stánok London Stadium - práve v deň, keď vedenie klubu oznámilo, že zvýši jeho kapacitu na 62.500 miest.



„Bol to fantastický večer, po víkendovom víťazstve nad Tottenhamom Hotspur na nás čakal súboj s Manchestrom City, ktorý v Ligovom pohári neprehral päť rokov. Uznanie patrí všetkým hráčom, je neuveriteľné, čo sa nám podarilo. Bránili sme neskutočne dobre a každý má rád penalty. Keď v nich zdoláte Manchester City, je to o to krajšie," povedal stredopoliar Mark Noble, ktorý úspešne otvoril rozstrel. Vo veku 34 rokov si užíva svoju záverečnú sezónu v drese WHU.



„Je pre mňa špeciálne, že sa o to môžem podeliť so 60.000 fanúšikmi na štadióne a ďalšími divákmi doma. Momentálne zažívajú priaznivci West Hamu dobré časy a ponúkli sme im ďalší výnimočný moment v klubovej histórii."



V stredu postúpili do štvrťfinále ďalší štyria účastníci Premier League. FC Liverpool zvíťazil na pôde Prestonu North End 2:0, Tottenham uspel na ihrisku FC Burnley 1:0, FC Brentford vyhral na trávniku Stoke City 2:1 a Leicester City vyradil na vlastnom štadióne Brighton & Hove Albion 4:2 v jedenástkovom rozstrele po remíze 2:2 v riadnom hracom čase.