City pod Guardiolom prvýkrát s päťkou, Vardy: Taktika na jednotku

Londýn 28. septembra (TASR) - Do nedele platilo, že futbalisti Manchestru City pod taktovkou španielskeho trénera Pepa Guardiolu neinkasovali v jednom zápase päť gólov. V šlágri 3. kola Premier League ich však vyškolil z efektivity Leicester City, ktorému podľahli 2:5, pričom im nebolo nič platné ani 72-percentné držanie lopty. "Líšky" sú vďaka triumfu na Etihad Stadium s plným počtom deviatich bodov vďaka lepšiemu skóre na čele neúplnej tabuľky pred rovnako stopercentným Evertonom.



Manchester City naposledy inkasoval "päťku" 21. februára 2016, na pôde londýnskej Chelsea prehral 1:5 v osemfinále Pohára FA. Vtedy ešte viedol mužstvo čilský kouč Manuel Pellegrini. City síce viedli po presnom zásahu Rijada Mahreza už vo 4. minúte, potom sa však trikrát za sebou strelecky presadil Vardy. Svoj prvý a tretí zásah dosiahol z pokutových kopov. Z bieleho bodu potom spečatil skóre v 88. minúte Belgičan Youri Tielemans, keď už najlepší ligový kanonier z uplynulej sezóny nebol na ihrisku. Leicester má po troch dueloch skóre 12:4. Manchester City nenadviazal na predchádzajúci triumf na ihrisku Wolverhamptonu (3:1). "Po taktickej stránke sme zápas zvládli na jednotku. Vedeli sme, že nebudeme mať loptu často na kopačkách. Základom úspechu bola precízna defenzíva, z ktorej sme sa snažili vyrážať do nebezpečných brejkov. Boli sme mimoriadne efektívni," vyhlásil Vardy.



Hráči Leicesteru vyslali na domácu bránku sedem striel, až päť z nich uviazlo v sieti. "Dosiahli sme fantastický výsledok, dať päť gólov Manchestru City sa nepodarí každý deň. Trinásť rokov som čakal na takýto výkon v podaní môjho mužstva, bola to paráda," rozplýval sa kouč Leicesteru Brendan Rodgers. Jeho náprotivok priznal, že rýchly gól mohol hráčom "Citizens" ublížiť. "Nedokázali sme zvýšiť náskok. Na hráčoch som s pribúdajúcimi minútami videl, že sú nervózni a bezradní z toho, že nevedia nájsť recept na zhustenú obranu súpera. Tomu sa podarilo vyrovnať a na začiatku druhého polčasu ho posadili na koňa dva zlepené góly. Je to pre nás tvrdá prehra, ale nevzdávame sa. Musíme nájsť riešenia a zapracovať na stabilizovaní výkonov mužstva," poznamenal Guardiola, ktorý vedie Manchester City od júla 2016.