Manchester City sa rehabilitovalo za úvodné kolo

Manchester 22. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City napravili zaváhanie z úvodného kola Premier League 2021/2022. Odniesol si to nováčik z Norwicha, ktorý si z Etihad Stadium odviezol prehru 0:5. Premiérový zásah v novom drese dosiahol Jack Grealish. Ešte viac však zažiaril Gabriel Jesus, ktorý bol pri troch zásahoch domácich.



Brazílsky útočník mal veľký podiel na otváracom góle stretnutia, keď v 7. minúte napálil loptu z uhla do päťky a tú si brankár Tim Krul spolu s jedným z obrancov zrazil do vlastnej siete. V 22. minúte jeho center zužitkoval Grealish a v druhom polčase asistoval aj Raheemovi Sterlingovi na štvrtý gól City. "Ak si niekto zaslúži rešpekt, ceny a uznanie, je to Jesus. Nikdy sa nesťažuje, je fantastický a všetci sa od neho môžeme učiť. Vie hrať na poste útočníka, zľava i sprava, vždy tam, kde to tím potrebuje. Aj keď nastúpi na desať minút, bude hrať najlepšie, ako vie," pochválil Jesusa tréner Manchestru Pep Guardiola.



Španielsky kormidelník mal konečne dôvod na úsmev. V prvom kole jeho tím prehral na pôde Tottenhamu 0:1. Okamžite sa objavili špekulácie o vplyve odchodu argentínskeho útočníka Sergia Agüera na ofenzívu City. "Minulý týždeň sme neboli kandidáti na titul. Teraz sa nás boja. Sme rovnaký tím ako v predchádzajúcej sezóne okrem Sergia, ktorý odišiel do Barcelony. Prišiel však Jack (Grealish, pozn.). Ináč sme tí istí chlapci, ktorí tu boli v minulej sezóne, a tá bola výnimočná," povedal pre BBC Guardiola.



Norwich sa do najvyššej súťaže vrátil po roku a na úvod ročníka sa musel vyrovnať s krutým žrebom. Najprv privítal FC Liverpool, ktorý sa po zraneniami poznačenej sezóna vrátil v plnej sile a uspel hladko 3:0. V sobotu nastúpil na ihrisku úradujúceho majstra a hoci si tréner Daniel Farke uvedomoval rozdiel medzi klubmi, po zápase netajil frustráciu: "Som sklamaný, pretože sme inkasovali štyrikrát po viac-menej rovnakej akcii. Samozrejme, majú neuveriteľnú kvalitu, ale my musíme tiež pristupovať k práci zodpovednejšie."