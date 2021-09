Hráči Marseille prišli o druhé miesto, prehrali s RC Lens

Ligue 1 - 8. kolo:

Girondins Bordeaux - Stade Rennes 1:1 (0:0)

Góly: 89. Mexer - 56. Laborde





Stade Brest – FC Metz 1:2 (0:1)

Góly: 68. Faivre (z 11 m) – 26. De Preville, 74. Centonze





Stade Reims – FC Nantes 3:1 (0:0)

Góly: 72. a 78. Ekitike, 51. Foket – 62. Simon





ES Troyes – SCO Angers 1:1 (1:0)

Góly: 22. Balde – 65. Mangani (z 11 m). ČK: 90.+3 Giraudon (Troyes)





Clermont Foot – AS Monaco 1:3 (1:1)

Góly: 7. Bayo – 25. Ben Yedder, 48. Volland, 90.+1 Diop

Paríž 27. septembra (TASR) - Futbalisti Girondins Bordeaux remizovali v zápase 8. kola francúzskej Ligue 1 doma so Stade Rennes 1:1. Nováčik Clermont prehral s AS Monaco 1:3.Hráči Marseille prišli o druhé miesto, keď prehrali s RC Lens 2:3. Na tejto pozícii ich nahradil práve súper.Olympique Marseille – RC Lens 2:3 (2:2)Góly: 33. a 45.+3 Payet (druhý z 11 m) – 9. Sotoca (z 11 m), 27. Frankowski, 71. Said