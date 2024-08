Coman údajne súhlasil s prestupom z Bayernu do Al-Hilalu

Mníchov 28. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Kingsley Coman má namierené z Bayernu Mníchov do Al-Hilalu. Dvadsaťosemročný krídelník už podľa denníka L'Equipe dal súhlas na prestup do saudskoarabského klubu.



Ako informovala stanica Sky, vedenie Bayernu sa takisto transferu nebráni a má už uzavretú dohodu s predstaviteľmi A-Hilalu. V stredu ešte Coman trénoval so svojimi spoluhráčmi v nemeckom klube.



Francúzsky reprezentant údajne nebol spokojný s tým, že Bayern sa chystá predať hráčov s najväčšími platmi. V minulosti prejavil záujem hrať v Premier League, šepkalo sa o záujme Manchestru City, Arsenalu či Liverpoolu. Potom sa však objavili správy o rozhovoroch s funkcionármi Al-Hilalu, kde by sa Coman stretol v jednom mužstve s brazílskym útočníkom Neymarom či portugalským obrancom Joaom Cancelom, čerstvou posilou z Manchestru City. Presun do saudskoarabskej ligy by však skomplikoval Comanove šance hrať za národný tím Francúzska.



Coman prišiel do Bayernu v roku 2015, o päť rokov neskôr rozhodol svojím gólom finále Ligy majstrov proti Parížu Saint-Germain (1:0). S bavorským veľkoklubom má zmluvu do roku 2027.