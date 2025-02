Como predstavilo plány prestavby svojho štadiónu

Como 4. februára (TASR) - Futbalový klub Como 1907 v utorok predstavil plány modernizácie svojho stánku Stadia Giuseppeho Sinigagliu. Štadión účastníka Serie A by mal mať po rekonštrukcii 15.000 miest.



Como plánuje aj počas prestavby hrať na svojom štadióne, ktorý sa nachádza v lukratívnom prostredí takmer na brehu miestneho jazera. Podľa vzoru štadiónu Atalanty Bergamo chce zrekonštruovať postupne každú tribúnu a ukončiť stavebné práce do začiatku sezóny 2028/29. Como sa pred sezónou vrátilo do Serie A po viac ako 20 rokoch, po 23. kole je na 15. priečke s 22 bodmi.