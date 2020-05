Šampionát futbalistov do 20 rokov zóny CONCACAF pre pandémiu odložili

Miami 14. mája (TASR) - Šampionát futbalistov do 20 rokov zóny CONCACAF pre pandémiu koronavírusu odložili z pôvodného letného termínu. Turnaj sa mal hrať v Hondurase od 20. júna do 5. júla tohto roka, riadiaci orgán teraz hľadá nový termín.



Kvalifikácia na šampionát sa skončila už vo februári. Konfederácia CONCACAF z obáv pred šírením vírusu finálový turnaj s 20 účastníkmi odložila. "Prioritou je zdravie a bezpečnosť všetkých. Situáciu budeme pozorne monitorovať a postupovať v súlade s odporúčaniami jednotlivých vlád v regióne. Rozhodnutie odložiť turnaj bolo nutné. O ďalšom postupe budeme rokovať s členskými krajinami, s FIFA aj s majiteľmi vysielacích a marketingových práv," citovala agentúra AFP zo stanoviska organizátorov. Šampionát sa koná každé dva roky a tento je tiež kvalifikáciou na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov, ktoré sa majú konať budúci rok v Indonézii. Postup tam si zabezpečia štyri reprezentácie.