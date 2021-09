Futbalová federácia CONMEBOL nesúhlasí s konaním MS každé dva roky

Luque 10. septembra (TASR) - Juhoamerická futbalová federácia (CONMEBOL) odmietla nápad organizovať majstrovstvá sveta každé dva roky. Postavila sa tak na stranu prezidenta UEFA Aleksandra Čeferina a proti návrhu poradenskej skupiny FIFA na čele s Arsenom Wengerom.



"Častejšie konanie MS by malo negatívny dopad na ďalšie súťaže, klubové i reprezentačné. Prišlo by k preplneniu zápasového kalendára. Úroveň šampionátu by sa znížila. Stratil by svoj exkluzívny charakter," zverejnil strešný orgán juhoamerického futbalu podľa DPA.