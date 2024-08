CONMEBOL suspendovala uruguajských hráčov

Asuncion 28. augusta (TASR) - Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) suspendovala 11 uruguajských hráčov za incidenty v semifinále tohtoročného šampionátu Copa America proti Kolumbii (0:1). Najvyšší trest dostal útočník Darwin Nunez, útočník Liverpoolu vynechá najbližších päť zápasov národného tímu.



Stredopoliar Tottenhamu Rodrigo Bentancur inkasoval štvorzápasový dištanc, Mathias Olivera, Ronald Araujo a Jose Maria Gimenez dostali od CONMEBOL zhodne trojzápasovú stopku. Budú tak chýbať uruguajskej reprezentácii v najbližšom dueli kvalifikácie MS na pôde Paraguaja (6. septembra) i v ďalšom stretnutí proti Venezuele (10. septembra). Nunez vynechá aj októbrové súboje s Peru a Ekvádorom a novembrový domáci zápas s Kolumbiou. Okrem dištancu musí zaplatiť aj pokutu 20.000 amerických dolárov. Bentancur dostal pokutu 16.000 a Araujo a Gimenez po 12.000 USD. Ďalší siedmi uruguajskí reprezentanti musia zaplatiť 5000 dolárov.



Semifinálový zápas Copa America v Charlotte mal nepríjemnú dohru v hľadisku. Hráči Uruguaja sa na tribúne pobili s kolumbijskými fanúšikmi, zasiahnuť museli bezpečnostná služba i polícia.



Po konci stretnutia vyliezli Nunez, Bentancur, Araujo a ďalší ich spoluhráči na tribúnu a vymenili si niekoľko úderov s priaznivcami súperovho tímu. CONMEBOL incident ostro odsúdila. Kapitán Uruguaja Maria Gimenez vysvetlil, že hráči vyliezli medzi divákov, aby chránili svoje rodiny. "Je to katastrofa. Naše rodiny boli v ohrození. Sedeli v hľadisku, niektoré ženy mali so sebou malé bábätká. Nebola tam žiadna polícia, ani jeden policajt, museli sme ich chrániť. Je to vina dvoch či troch ľudí, ktorí vypili príliš veľa 'drinkov' a nevedia poriadne piť," povedal Gimenez podľa agentúry AP.



Po záverečnom hvizde prišlo ku konfrontácii aj na ihrisku medzi hráčmi oboch mužstiev.