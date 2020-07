Conteho nemrzí remíza s Fiorentinou

Miláno 23. júla (TASR) – Futbalisti Interu Miláno mali možnosť dostať sa na druhé miesto v tabuľke talianskej Serie A, po štvrtkovej domácej bezgólovej remíze s Fiorentinou však zostali tretí. Zverenci trénera Antonia Conteho nebodovali naplno druhýkrát za sebou a potvrdili kolísavú formu po reštarte sezóny. Ich zaváhanie môže využiť Juventus Turín, ktorý ak vo štvrtok zvíťazí v Udine, zabezpečí si deviaty titul v sérii.



V zostave Interu chýbal slovenský stopér Milan Škriniar, ktorého budúcnosť v tíme je otázna. Médiá čoraz viac špekulujú o jeho odchode do Manchestru United, v hre je údajne aj Paríž St. Germain či Manchester City. Conte však už začiatkom týždňa avizoval, že bude rotovať zostavu a nechá niektorých hráčov oddychovať. Obrana Milánčanov si napokon poradila aj bez Škriniara, Conteho zverencov tlačila topánka skôr v útoku. Dvakrát trafili žrď, ale to bolo z ich ofenzívneho snaženia všetko.



„Odohrali sme dobrý zápas, nemôžem sa sťažovať. Chlapci sa snažili, hrali v dobrom tempe, dobre kombinovali, chýbalo nám však šťastie. Na druhej strane, stratili sme body, takže je jasné, že niečo bolo zle. Neustále sa snažím u hráčov prebudiť 'zabijácky inštinkt, a som rád, keď ich trápi remíza, pretože to dokazuje ich túžbu po víťazstve, ktorú sa im snažím vštepiť," povedal Conte po zápase.



Nerazzurri nespasil ani talentovaný Lautaro Martinez, ktorý vybehol na trávnik v druhom polčase. Mladý Argentínčan sa spája s odchodom do Barcelony, no stredajším výkonom príliš neoslnil.



„Hovoríme o dvadsaťdvaročnom hráčovi, ktorý toho až toľko v tejto sezóne neodohral. Čaká ho ešte dlhá cesta, už teraz sa zapísal v tíme, no ešte nie je komplexný futbalista. Strieda dobré a horšie momenty, to je však úplne prirodzené v jeho veku," zastal sa svojho zverenca Conte, ktorý si nerobil veľké starosti ani s postavením v tabuľke.



Inter sa mohol posunúť na druhé miesto pred Atalantu, ambiciózny tréner však pripomenul, že história si v konečnom dôsledku pamätá iba víťazov. „Druhý je vlastne prvý zdolaný. Pre mňa je druhé miesto bezvýznamné, možno niekoho uspokojí, ale ja sa snažím hráčov naučiť, že nestačí."