Obhajca z Argentíny vstúpil do Copa America víťazstvom 2:0 nad Kanadou

Copa America



A-skupina /Atlanta/:



Argentína - Kanada 2:0 (0:0)



Góly: 49. Alvarez, 88. La. Martinez



Atlanta 21. júna (TASR) - Futbalisti Argentíny úspešne vykročili za obhajobou titulu na Copa America. Vo svojom úvodnom zápase na 48. ročníku juhoamerického šampionátu zvíťazili v Atlante nad Kanadou 2:0. Po bezgólovom úvodnom polčase otvoril skóre v 49. minúte Julian Alvarez, triumf spečatil v závere Lautaro Martinez.V oboch góloch Argentíny mal prsty Lionel Messi. Kapitán úradujúcich majstrov sveta najprv vyslal presnú kolmicu na Alexisa Mac Allistera, ktorý v páde priťukol loptu Alvarezovi a ten ju poslal do odkrytej brány. Messi mohol v 65. minúte sám zvýšiť náskok, ale zoči-voči brankárovi Maximeovi Crepeauovi na dvakrát neuspel. Následne nepremenil ani svoj sólo nájazd v 79. minúte. Vynahradil si to o deväť minút neskôr, keď vysunul Martineza a striedajúci útočník upravil na konečných 2:0."La Albiceleste" sa v A-skupine stretnú ešte s Čile a Peru. Do štvrťfinále postúpia dva najlepšia tímy zo štyroch štvorčlenných skupín.