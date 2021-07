Brazília zdolala Čile gólom Paquetu v štvrťfinále Copa America

Copa America - štvrťfinále:



Rio de Janeiro



Brazília - Čile 1:0 (0:0)

Gól: 46. Paqueta, ČK: 48. Gabriel Jesus (Br.)





Goiania



Peru - Paraguaj 3:3 pp (2:1, 3:3), 4:3 na strely z 11 m

Góly: 21. Gomez (vl.), 40. Lapadula, 80. Yotun – 11. Gomez, 54. Alonso, 90. Avalos, ČK: 85. Carrillo po 2. ŽK – 45+3. Gomez po 2. ŽK

Rio de Janeiro 3. júla (TASR) - Futbalisti Brazílie sa prebojovali do semifinále Copa America. Domáci tím zvíťazil vo štvrťfinále v Riu de Janeiro nad Čile 1:0, keď jediný gól strelil na začiatku druhého polčasu Lucas Paqueta. Brazília sa v boji o postup do finále stretne s Peru, ktoré v Goianii vyradilo Paraguaj 4:3 na strely zo značky pokutového kopu, v riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 3:3.Po prvom bezgólovom polčase vystriedal tréner "kanárikov" Tite útočníka Roberta Firmina a poslal namiesto neho na trávnik Paquetu. Tomu stačilo iba niekoľko sekúnd, aby sa strelecky presadil. Vrútil sa do šestnástky, tiesnený si našiel priestor na zakončenie a Claudia Brava prekonal strelou k bližšej žrdi. Zdalo sa, že "Selecao" sa gólom nakopne k lepšiemu výkonu, lenže už o dve minúty neskôr sa domácim situácia výrazne skomplikovala. Gabriel Jesus vo výskoku trafil kopačkou Eugenia Menu a dostal od rozhodcu priamo červenú kartu. Brazília sa musela brániť s desiatimi hráčmi a Čile v presilovke dokázalo rozvlniť sieť, lenže gól Eduarda Vargasa neplatil pre ofsajd. Strelu Bena Breretona v 68. minúte zasa zastavilo brvno. Obhajcovia titulu aj v oslabení dokázali hroziť z protiútokov, ďalší gól však už nepadol." povedal Neymar, ktorý v závere hrozil z kontier. "" citovala agentúra AP kapitána Brazílie Thiaga Silvu.V druhom štvrťfinálovom súboji Peru vyradilo po veľkej dráme Paraguaj. V závere riadneho hracieho času za stavu 3:2 síce inkasovalo od Gabriela Avalosa, ale v jedenástkovom rozstrele si jeho hráči udržali pevnejšie nervy. Rozhodla šiesta séria, na paraguajskej strane zlyhal Alberto Espinola, keď jeho strelu zneškodnil brankár Pedro Gallese, a následne Miguel Trauco svoj pokus premenil. Oba tímy dohrávali zápas s desiatimi hráčmi, po druhej žltej karte sa z ihriska predčasne porúčali na konci prvého polčasu autor prvého gólu Paraguaja Gustavo Gomez a v 85. minúte aj peruánsky krídelník Andre Carillo. Peru sa stretne s Brazíliou v noci na utorok o 1.00 SELČ v Riu de Janeiro.