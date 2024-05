Courtois sa po deviatich mesiacoch vráti do bránky Realu Madrid

Madrid 3. mája (TASR) - Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois sa po deväťmesačnej pauze vráti do bránky Realu Madrid. Po zotavení sa z dlhodobého zranenia nastúpi v sobotu v domácom ligovom stretnutí proti Cadizu, potvrdil deň pred zápasom tréner Carlo Ancelotti.



Tridsaťjedenročný Courtois vynechal celú sezónu pre zranenie väzov v kolene, ktoré utrpel v auguste minulého roka. V marci sa vrátil do tréningového procesu, no privodil si ďalšie zranenie kolena a podstúpil druhú operáciu v priebehu ôsmich mesiacov. Teraz už je úplne fit.



"Áno, Thibaut je v poriadku. Zajtra bude hrať po dlhej absencii. Teší sa, že bude hrať a my sme nadšení, že sa vracia," vyhlásil v piatok Ancelotti, ktorého tím vedie La Ligu päť kôl pred koncom s 11-bodovým náskokom. Už v sobotu môže Real oslavovať svoj 36. titul v histórii, ak zdolá Cadiz a Girona oberie o body v tabuľke druhú Barcelonu.



Courtois už s tímom trénuje niekoľko týždňov a s výpravou cestoval aj na prvý duel semifinále Ligy majstrov na ihrisku Bayernu Mníchov (2:2). Napriek tomu tréner belgickej reprezentácie Domenico Tedesco nedávno vyhlásil, že s ním nepočíta do nominácie na tohtoročné ME v Nemecku. Belgičania začnú európsky šampionát 17. júna duelom proti Slovensku, v E-skupine sa stretnú aj s Rumunskom a Ukrajinou.