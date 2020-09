Coutinho sa vrátil z Bayernu Mníchov do FC Barcelona

Mníchov 2. septembra (TASR) – Úradujúci šampión futbalovej Ligy majstrov Bayern Mníchov sa rozlúčil s Philippeom Coutinhom. Brazílsky stredopoliar ukončil svoje ročné hosťovanie a vrátil sa do FC Barcelona.



Coutinho sa zapísal do pamäti najmä vystúpením proti svojmu kmeňovému klubu v Lige majstrov. Vo štvrťfinálovom stretnutí strelil dva góly a pri ďalších dvoch asistoval, to všetko v priebehu 15 minút po príchode na ihrisko ako striedajúci hráč.



„Hoci tu strávil jediný ročník, svojou oddanosťou Bayernu zreteľne ukázal, aký je mimoriadny hráč. Jeho kreativita a excelentná technika oživili našu hru počas tejto sezóny, v ktorej sme získali treble," uviedol na oficiálnej stránke Bayernu výkonný riaditeľ bavorského veľkoklubu Karl-Heinz Rummenigge.