Funchal 8. októbra (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal obeťou zlodeja. Páchateľ sa počas reprezentačnej pauzy dostal cez otvorenú garáž do jeho domu na Madeire a odcudzil mu niekoľko vecí.



Podľa polície však nespôsobil veľkú škodu, Ronaldovi zmizol podpísaný dres Juventusu Turín a ďalšie drobnosti. Čin ohlásili v stredu ráno, 35-ročný útočník nastúpil večer na prípravný zápas so Španielskom (0:0). Zlodeja nasnímala bezpečnostná kamera, vďaka ktorej ho identifikovali, no zatiaľ nezatkli. Informoval o tom portál Daily Mail.