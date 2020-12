Crystal Palace remizoval Leicestom

Sumár:



Crystal Palace – Leicester City 1:1 (0:0)



Góly: 58. Zaha – 83. Barnes

Londýn 28. decembra (TASR) – V pondelkovom zápase 16. kola najvyššej anglickej futbalovej ligy remizoval Leicester City v londýnskom Selhurst Parku s Crystal Palace 1:1.Domáci, ktorí sa vďaka deľbe bodov posunuli na trinástu priečku, nastúpili aktívne do druhého polčasu. V 58. minúte sa dostal do brejku srbský stredopoliar Luka Milivojevič. Center Androsa Townsenda našiel pri zadnej žrdi Wilfrieda Zahu a ten nedal brankárovi Kasperovi Schmeichelovi žiadnu šancu. Sedem minút pred koncom však udreli hostia. Harvey Barnes si poradil s brániacimi hráčmi súpera a strelou spoza šestnástky vyrovnal na 1:1.Po remíze vymenil Leicester na druhej priečke tabuľky Everton. Na Liverpool strácajú líšky tri body, no líder má o zápas menej.