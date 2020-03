Crystal Palace predĺžil kontrakt s trénerom Hodgsonom do leta 2021

Londýn 6. marca (TASR) - Anglický futbalový klub Crystal Palace predĺžil kontrakt s hlavným trénerom Royom Hodgsonom do konca sezóny 2020/21.



Sedemdesiatdvaročný kormidelník mal doterajšiu zmluvu platnú do konca prebiehajúceho ročníka. "Som hrdý na to, čo sme dokázali od môjho príchodu pred dva a pol rokmi a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Každý vie, čo cítim ku klubu, ktorému som fandil ako chlapec," uviedol pre stránku tímu.



Crystal Palace figuruje na 12. mieste Premier League, v 28 zápasoch nazbieral 36 bodov a je deväť bodov nad pásmom zostupu. Informovala agentúra AFP.