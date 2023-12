Cuadrado podstúpil operáciu, Interu Miláno bude chýbať tri mesiace

Miláno 20. decembra (TASR) - Kolumbijský futbalista Juan Cuadrado podstúpil operáciu Achillovej šľachy a Interu Miláno bude chýbať približne tri mesiace. Stredopoliar mal v tejto oblasti dlhodobé problémy a snažil sa vyhnúť operácii, ktorá bola napokon nevyhnutná. Informoval o tom web Football Italia.



Cuadrada trápil opakujúci sa zápal na ľavej nohe, ktorý mu bránil hrať aj trénovať. Do Interu prišiel v lete z Juventusu Turín ako voľný hráč, odohral deväť zápasov v Serii A i Lige majstrov a pripísal si dve asistencie.



Jeho tím vedie ligovú tabuľku a vybojoval aj postup do vyraďovacej fázy v Lige majstrov. Po výpadku 35-ročného kolumbijského reprezentanta však bude musieť zrejme siahnuť po novej posile do stredu poľa. Zranenie totiž trápi aj ďalšieho krídelníka Denzela Dumfriesa.